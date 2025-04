Crise entre França e Argélia chega a nível inédito com expulsões mútuas de agentes diplomáticos

O imbróglio diplomático entre a França e a Argélia só aumenta. Após oito meses de relações bilaterais abaladas, e um leve apaziguamento no início deste mês, as perspectivas de uma normalização entre Paris e Alger diminuem diante das expulsões mútuas de agentes diplomáticos.

Paris anunciou na terça-feira (15) a expulsão de 12 agentes diplomáticos argelinos e chamou seu embaixador para consultas, no mais recente capítulo da crise entre a Argélia e a França. A decisão do governo francês é uma medida equivalente à anunciada há dois dias por Argel, que decidiu expulsar 12 empregados da embaixada da França no país.

Os jornais franceses analisam a crise e recordam a origem do imbróglio: em julho do ano passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou ter reconhecido a soberania marroquina sobre o Sahara ocidental, uma região sem status definido e disputada há 50 anos entre a Argélia e o Marrocos.