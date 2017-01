2017 começou, mas por que não pensar nas folgas? Ano terá 10 feriadões

iStock Nada melhor do que um belo feriado prolongado para fazer nada...

O primeiro feriado do ano (1º de janeiro) não foi tão animador para a maioria dos brasileiros, já que caiu em pleno domingo. Mas 2017 promete, pelo menos neste quesito.

Seja para fazer uma maratona de séries, viajar ou, simplesmente, fazer nada, o ano tende a ser bastante proveitoso, principalmente para aqueles que têm a chance de "emendar", a famosa "ponte". Ao todo, serão dez feriados ou pontos facultativos nacionais prolongados.

Julho e agosto serão os únicos meses do ano que não vão dar descanso extra para os trabalhadores. Ainda assim, 2017 sai no lucro se comparado com o ano passado, que só teve dois finais de semana prolongados com feriados nacionais.

Já anote na agenda e comece a se programar. As comemorações começarão logo nos dias 27 e 28 de fevereiro, com o Carnaval, seguido pela Quarta-feira de Cinzas (1º de março). Aqui cabe uma curiosidade: apesar de o Brasil parar durante os quatro dias de Carnaval, a data não é feriado nacional --trata-se de ponto facultativo--, nem na terça. Apenas alguns Estados e cidades têm isso na lei.

Em abril, serão mais dois finais de semana prolongados: 14 (Paixão de Cristo) e 21 (Tiradentes).

O Dia Mundial do Trabalho (1º de maio) será em plena segunda-feira. Já o Corpus Christi (15 de junho), por cair em uma quinta-feira, pode se transformar em quatro dias de descanso.

Em setembro, será a vez da Independência do Brasil (7 de setembro), seguida, no mês seguinte, pelo feriado em homenagem à padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro).

Lá pro fim do ano tem mais. Em novembro, tem Finados (2) e Proclamação da República (15) --único feriado do ano que cai em uma quarta-feira. E o ano termina com o Natal, que vai cair em uma segunda-feira (25).

Vale ressaltar que a lista não inclui os feriados estaduais e/ou municipais. Ou seja, você ainda tem chance de se beneficiar de uma ou outra folguinha ao longo de 2017. Este novo ano tem tudo para ser muito melhor do que o ano passado.