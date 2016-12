Avião militar russo cai no mar Negro com 92 pessoas a bordo

Do UOL, em São Paulo

Alexander Nemonov - 2.jan.2001/AFP Avião é do mesmo modelo que este, fotografado em janeiro de 2001

Um avião militar que seguia para a Síria caiu no mar Negro com 92 pessoas a bordo, segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia.

As equipes de resgate já encontraram destroços do avião, informaram veículos de imprensa russos.

Inicialmente, as agências russas reportavam 91 pessoas a bordo, informação corrigida pela Força Aérea russa.

Os destroços foram localizados no mar, a uma profundidade de entre 50 e 70 metros, enquanto os serviços de emergência não acharam por enquanto sobreviventes na região, acrescentaram as fontes.

O aparelho, modelo Tupolev-154, com 83 passageiros e oito tripulantes, tinha decolado às 5h20 (horário local, 0h20 em Brasília) do aeroporto de Sochi, balneário às margens do Mar Negro, e 20 minutos depois desapareceu dos radares.

A bordo do avião viajavam militares e integrantes do coro e conjunto de dança Alexandrov, do Exército russo, que iam participar das festividades de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, foi informado imediatamente do fato.

Fontes dos serviços de emergência indicaram que o Tu-154 procedia de Moscou e tinha feito escala no aeroporto de Sochi para reabastecer. (Com EFE e AFP)