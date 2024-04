Brasileiros dizem à PF que foram ao Líbano para recrutamento do Hezbollah

O Gaeco (Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público Federal de Minas Gerais já apresentou denúncia contra o sírio naturalizado brasileiro Mohamad Khir Abdulmajid, que é acusado de recrutar brasileiros para a organização terrorista e planejar a realização de atos no Brasil, e de ser um dos participantes dos atos preparatórios. A Justiça tornou-o réu no caso.

Foram obtidos elementos concretos demonstrando que integrantes de organização terrorista vinculada ao grupo libanês Hezbollah vêm promovendo o recrutamento de brasileiros para atuarem como proxies do grupo e, especialmente, para a prática de atos preparatórios de terrorismo contra a comunidade judaica no Brasil

Trecho da denúncia do Gaeco do MPF de Minas Gerais

Depoimentos colhidos no fim do ano passado destrincharam o método de recrutamento do grupo. Os brasileiros disseram que as pessoas no Líbano com as quais se relacionaram usavam a insígnia do grupo e que o nome da organização chegou a ser citado. Os nomes das testemunhas não serão divulgados, para preservar suas identidades.

Um dos brasileiros ouvidos pela PF trabalhava em um comércio em São Paulo e disse que, por meio do trabalho, conheceu um libanês, citado apenas pela alcunha de "Caipira". O brasileiro, então, foi chamado para uma conversa, na qual também estava presente outro libanês, chamado de "Liba". Eles ofereceram uma oportunidade de trabalho que seria acertada em uma viagem internacional, sem dar detalhes do serviço.

Eles não falaram qual trabalho seria feito e disseram que o declarante só saberia quando chegasse no Líbano (...) Eles falavam que uma pessoa do Líbano que se identificava como Stefano arcaria com todos os custos da viagem

Brasileiro recrutado pelo Hezbollah, em depoimento à PF

O brasileiro topou a viagem, que foi realizada em fevereiro do ano passado. Recebeu, por WhatsApp, as passagens aéreas e a hospedagem em um hotel, além de transferência de valores para sua conta bancária para custear as despesas no Líbano.