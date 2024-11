Cerco a Moraes coincidiu com discussão de minuta por Bolsonaro e militares

No dia seguinte, dia 9, conforme a PF, o general Mário Fernandes imprime o documento "Punhal Verde e Amarelo" no Palácio do Planalto e, posteriormente, leva o documento para o Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro se encontrava desde a derrota eleitoral, evitando aparições públicas. Para a PF, este teria sido o momento em que Bolsonaro teria tomado conhecimento do plano para mantê-lo no poder.

Fernandes, general da reserva, foi levado ao Planalto como número dois da Secretaria Geral da Presidência, uma das pastas palacianas encarregadas da articulação política. O "Punhal Verde e Amarelo", encontrado em um dispositivo eletrônico pertencente ao general Mário Fernandes, era plano para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder.

Ele tinha um componente, chamado entre os conspiradores, segundo a PF, de "Copa 2022", as ações clandestinas com uso de kids pretos, militares com formação em operações especiais, para sequestrar ou assassinar Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Mas o que era apenas um pedaço de papel levado por Fernandes a Bolsonaro em 9 de novembro começa a ganhar peso no dia 12 de novembro, quando Braga Netto, derrotado na chapa de Bolsonaro, teria se reunido com o próprio Mauro Cid, e dois oficiais das forças especiais, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Nessa reunião teria sido discutido o plano de golpe com a atuação de militares com formação em forças especiais ("kids pretos").

Rafael de Oliveira envia a Mauro Cid o documento "Copa 2022" contendo o orçamento das ações. Dois dias depois, conhecido pelo codinome "Joe" no plano, cobra Cid um repasse de R$ 100 mil para o plano. Cid desconversa. Joe ironiza: "Vibração máxima! Recurso zero!!"

Foi nessa reunião de 12 de novembro que, de acordo com a PF, Braga Netto bateu o martelo para a operação clandestina rascunhada por Mário Fernandes ir em frente.