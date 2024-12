Lula foi transferido em avião da FAB sem UTI para agilizar atendimento

Lula, de 79 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça.

Auxiliares do presidente ouvidos pela coluna relataram que todo o processo de hospitalização e transferência "foi tenso". Além dos médicos do Sírio de Brasília, Lula foi acompanhado pela primeira-dama, Janja.

A previsão é que o presidente permaneça por pelo menos 48 horas internado, mas fontes dizem acreditar que Lula precisará de mais tempo de descanso e pode até mesmo despachar de São Paulo, antes de ter que fazer outra viagem de avião. Em coletiva na manhã desta terça-feira, os médicos disseram que o presidente pode ter alta só na semana que vem.

Uma fonte próxima ao presidente disse que, para além do quadro de saúde que inspira cuidados, há uma apreensão sobre o estado emocional do presidente, que já tinha ficado bastante abalado com a queda que sofreu no banheiro em 19 de outubro no Alvorada.