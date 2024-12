Lula é submetido a cirurgia de emergência após hemorragia cerebral

Ainda de acordo com o boletim, a hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido por Lula no dia 19 de outubro, quando caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

A informação foi compartilhada no Instagram de Lula.

A equipe médica dará novas informações sobre o estado de saúde do presidente na manhã desta terça.

Agenda de Lula

Entre os compromissos de Lula programados para hoje estava a recepção oficial e uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que realiza visita oficial ao Brasil.