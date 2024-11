Carta revela operação de bolsonaristas com aliados de Trump contra Brasil

Uma delegação de parlamentares bolsonaristas planeja uma visita aos EUA nos dias seguintes à eleição americana, com o objetivo de articular com a ala mais radical do partido republicano uma pressão sobre as instituições brasileiras. A viagem pode ocorrer em meio a uma potencial vitória de Donald Trump, nas eleições que ocorrem na terça-feira.

O UOL obteve confirmações de que a notícia da viagem da missão já chegou a membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O temor no Palácio do Planalto, conforme a reportagem revelou com exclusividade na semana passada, é de que uma vitória de Trump transforme a Casa Branca numa espécie de centro nevrálgico de operações de fortalecimento de grupos de extrema direita pela América Latina, inclusive no Brasil.

Neste final de semana o UOL ainda revelou com ex-conselheiros de Trump chegaram a desenhar um projeto no qual falam abertamente da necessidade de usar recursos da ajuda ao desenvolvimento dos EUA para financiar grupos contrários aos movimentos de esquerda na América Latina.