O silêncio sorridente diante de uma chacina

A canção de Caetano Veloso, composta ainda nos anos 90, parece ecoar quando se escuta ainda hoje o "sorriso sorridente de São Paulo diante da chacina".

No intervalo de poucos dias, o Brasil foi abalado por dois terremotos. O primeiro deles foi a revelação de como generais, bolsonaristas e membros do governo tramaram a chacina da democracia. Um golpe de estado que ocorreria em plena luz do dia. Havia plano, recursos (nossos) e objetivos claros.