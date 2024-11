Deixo de postar no X para estar do lado certo da história

Mas se os próprios funcionários admitiram que a história julgaria a empresa —e cada um deles— dependendo da postura que tomassem, como dormir tranquilo sabendo que fazemos parte disso hoje?

Quantos coringas morrerão ou matarão, alimentados pelas mentiras e ódio revestidos de "liberdade de expressão"?

Como eu disse, não tenho qualquer ilusão de meu papel nas redes. Mas o silêncio é covardia. Não agir é cumplicidade.

Assim, quando minhas netas e netos me perguntarem, um dia, onde eu estava quando os direitos, a civilização e as garantias democráticas estavam sendo ameaçados, eu poderei sorrir e responder orgulhosamente: do lado certo da história.