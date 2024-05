Irritação de Lula com 1º de Maio 'flopado' foi além do pito público

Em privado, o aborrecimento de Lula o ato do Dia do Trabalhador evoluiu para a raiva. Em meio a expressões de calão rasteiro, Lula atribuiu a escassez de público à "incompetência" dos organizadores. Avalia que o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, ministro Márcio Macedo, é corresponsável. A principal atribuição de Macedo é a de azeitar a interlocução do Planalto com os movimentos sociais.

Lula havia farejado o fiasco na véspera. Alertou o seu ministro. E nada. Em cima do palanque, passou um pito em Márcio Macedo. "Não pense que vai ficar assim", avisou. Quem esteve com Lula na sequência do evento flopado das centrais sindicais testemunhou que a exaltação de um presidente cujo timbre ultrapassou as fronteiras da descortesia.

O ministro Macedo talvez precise conferir diariamente a posição dos parafusos da sua poltrona. Eles ficaram frouxos. Dias atrás, em café da manhã com jornalistas, Lula declarou que não cogita fazer reforma ministerial. O 1º de Maio deixou no ar a impressão de que ele pode abrir exceções.