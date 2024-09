Alckmin dá a Tabata estatura que ausência de Lula tira de Boulos

"A gente está diante da última semana de uma eleição onde estamos enfrentando dois bolsonaristas", disse Boulos. "As pessoas têm que ter noção do significado da gravidade do que isso representa pra cidade de São Paulo".

Na noite da véspera, Tabata fustigara Boulos, no debate da TV Record, com uma menção à volatilidade das posições do preferido de Lula em relação a temas como descriminalização das drogas, aborto e a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Neste domingo, ela declarou que "dá tempo" de produzir uma virada capaz de levá-la ao segundo turno.

Ecoando Tabata, Alckmin disse que "eleição é convencimento". Ao lado da segunda-dama Lu Alckmin; do ministro do Empreendedorismo Márcio França e de sua mulher Lúcia Fança, vice na chapa de Tabata, o vice-presidente enalteceu o empenho da candidata do seu partido para iluminar os problemas da cidade. Estimou que as mulheres, donas de 53% dos votos na capital paulista, "vão fazer a diferença" nas urnas.

Com 9% das intenções de voto no Datafolha, a chance de Tabata passar para o segundo turno está situada num ponto qualquer abaixo da estaca zero. Nada menos do que 47% dos seus eleitores admitiram a hipótese de mudar o voto.

Ao se recusar a jogar a toalha prematuramente, Tabata se equipa para ocupar no futuro o terreno baldio da centro-direita. Endossando-a, o vice-presidente e a cúpula do PSB se antecipam à ala do PT que resiste nos bastidores à ideia de reeditar na corrida presidencial de 2026 a chapa Lula-Alckmin.

Alckmin trafega na contramão de Lula num instante em que Ricardo Nunes aparece nas pesquisas à frente de Boulos na periferia paulistana. Apadrinhado pelo governador Tarcísio de Freitas, o prefeito coleciona mais votos que Boulos entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos.