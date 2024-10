Marçal dá tiro no pé: 'Mulher não vota em mulher, é inteligente'

No Datafolha, 48% dos eleitores rejeitam Marçal. No eleitorado feminino, a ojeriza vai a 53%. O bom senso indica que, a seis dias da eleição, um candidato que ainda ambiciona uma vaga no segundo turno deveria incluir na sua estratégia acenos para os não convertidos. Mas Marçal tem dificuldades para mesclar seu conhecido belicismo com o refinamento da moderação.

O tiro no pé é consequência direta da aposta no vale-tudo. Chamado de candidato-bet, numa referência aos viciados em jogos eletrônicos, Marçal aposta alto. Num instante em que roça os calcanhares de Guilherme Boulos, numericamente atrás de Ricardo Nunes, o mais sensato seria que incluísse na sua equação um cálculo de probabilidades. Mas um apostador contumaz não costuma fazer concessões à sensatez. Age como se tivesse certeza da vitória. No domingo, as urnas revelarão o resultado da aposta.