Direita começou a perceber que Bolsonaro não é tão necessário

Em Campo Grande, Bolsonaro fez pior. Sonegou suporte a Tereza Cristina, do aliado PP, para socorrer um candidato do PSDB. Tereza apoia a reeleição da prefeita Adriane Lopes, que foi ao segundo turno. Bolsonaro indicou o vice de um rival tucano que amargou no primeiro round um terceiro lugar. "Foi um erro", disse a ex-ministra em resposta à canelada do "mito".

Em Goiânia, Bolsonaro chamou Ronaldo Caiado de "governador covarde". Além de fabricar um adversário para o candidato do governador à prefeitura de Goiânia, colocou seus mastins para difundir nas redes sociais a maledicência segundo qual Caiado busca uma aliança com o PT no segundo turno.

Apostas eleitorais diferentes fazem parte do jogo político. Entretanto, deslealdade e ofensa nada têm a ver com isso. Sobretudo depois do equilíbrio com que Bolsonaro tratou Pablo Marçal. Foi o seu zigue-zague entre o grotesco e a candidatura de Ricardo Nunes que levou Malafaia a indagar: "Que porcaria de líder é esse?".

Heterogênea, a direita nacional começa a se dar conta de que Bolsonaro, zonzo e inelegível, já não é tão necessário. O topo do conservadorismo tornou-se um terreno baldio. Visto como favorito para ocupar o oco produzido pelo capitão, Tarcísio de Freitas providencia panos quentes. Bem orientado, sabe que quem sai na chuva antes da hora candidata-se apenas a um resfriado.