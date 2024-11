Divã da esquerda convida Lula a revisitar o passado de operário

O mergulho no passado içará das profundezas a memória de 64. Com apoio empresarial e da classe média, o golpe deu uma paulada na ilusão revolucionária da esquerda. O fascismo verde-oliva sobreviveu às passeatas pacíficas. Triturou nos porões a resistência armada. De repente, sugiu Lula no ABC. Crítico do "milagre" militar, mudou a agenda da esquerda.

De costas para estudantada bem-nascida e para a intelectualidade onírica, Lula deu aulas de pragmatismo. À sua maneira, jogou o jogo de um capitalismo que ideólogos pequeno-burgueses desprezavam. Interessava-lhe o interesse real dos trabalhadores, não a ideologia. Vislumbrou o desejo humano ao seu redor.

Era como se Lula, antevendo o futuro, introduzisse o operariado no mundo pós-liberal que já se prenunciava na década de 70. Quanto mais desprezava os pretensos operadores e pensadores de esquerda, mais era admirado por eles. Hoje, lamenta que a realidade seja tão reacionária.

Lula atraiu para a porta de fábrica as atenções do regime militar e dos cérebros da esquerda. A proeminência sindical rendeu-lhe a ascendência política. Hoje, sua ideologia é a saudade. "Ah... Como era lindo o mundo quando os sonhos do trabalhador cabiam na CLT..."

No século passado, Lula chegou a ensaiar uma parceria com Fernando Henrique Cardoso. Por mal dos pecados, dividiram-se. Um foi fundar o PT. Outro, mais tarde, o PSDB. Hoje, o ex-líder sindical pergunta aos seus botões —que não respondem, pois não falam com qualquer um— por que pregoeiros ultradireitistas do evangelho da prosperidade encantam a periferia com ilusões vendidas no templo das redes sociais. Freud diria: "Investigue seus motivos inconscientes."

No alvorecer da redemocratização, a derrota para Fernando Collor desenvolveu em Lula um complexo social. O rico derrotou o representante da maioria pobre. As duas derrotas para FHC, no primeiro turno, plantaram na alma do operário um complexo intelectual. A USP prevaleceu sobre o chão de fábrica da Volks e da GM.