Medo disfarça sadismo do apoio à barbárie policial contra o outro

Há um quê de hipocrisia no medo que 51% dos brasileiros sentem da polícia. Por baixo do temor detectado pelo Datafolha esconde-se o sadismo enrustido dos que enxergam a violência policial como ação dos heróis da lei contra a bandidagem.

Não existe lugar mais improvável para obter uma boa política de segurança do que o pântano ideológico sobre o qual a esquerda prega o respeito aos direitos humanos e a direita pede "direitos humanos para quem for direito". Entre dúvidas morais e culpas, prolifera a sensação de que o endurecimento do Estado contra o crime é o que boa parte da população deseja —mesmo que na base da truculência.

Com o tempo, expandiram-se as fronteiras da barbárie policial tacitamente consentida. Entre o malufismo e o bolsonarismo, os políticos que supostamente representam a sociedade esqueceram de maneirar. É eloquente, por exemplo, a aliança estratégica das bancadas da bala e da bíblia no Congresso, uma dando suporte à outra.