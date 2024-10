Derrotado, Marçal posa pela 1ª vez como candidato em live para lavar imagem

O empresário sabia da chance que estava tendo. Tanto que afirmou aos mais de 430 mil que acompanharam a conversa pelo YouTube que haverá Boulos e Marçal pelos próximos 30 anos. Ou seja, que ambos estarão no centro da disputa política.

Marçal fez uma campanha atacando os adversários com mentiras. Acusou a deputada Tabata Amaral (PSB) de ser responsável pelo suicídio do próprio pai, Boulos de ser usuário de cocaína, o apresentador José Luís Datena (PSDB) de ser um estuprador e prometeu prender Nunes. O último ato foi a divulgação, no Instagram, dois dias antes do primeiro turno, de um laudo médico falso que vinculava o candidato do PSOL ao uso de drogas.

Em vários momentos na campanha, ele deixou claro que usava os debates para produzir vídeos e que atuava de um jeito que assustava algumas pessoas para poder chamar a atenção em uma campanha sem padrinhos e recursos.

Além disso, também é acusado de basear-se em um ecossistema ilegal que remunerava quem produzisse material de campanha que o beneficiava, o que é ilegal. A Justiça Eleitoral ainda analisa as ações movidas contra ele. Caso seja condenado em algumas delas, pode ficar inelegível por oito anos.

Disse que seria muito fácil a campanha do Nunes ter resolvido a história com ele - Marçal exigiu, em 8 de outubro, um pedido de desculpas do prefeito para apoiá-lo no segundo turno, mas também do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

E afirmou que acredita que São Paulo terá a maior abstenção eleitoral de sua história — um tipo de sinalização ao eleitorado péssima para a campanha de Nunes, que conta com os votos do ex-coach.