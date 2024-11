Fatal Model cobra taxa abusiva e topa barganha de sexo, dizem acompanhantes

A nota da Fatal Model afirma que a plataforma promove campanhas de conscientização em redes sociais "pedindo que clientes respeitem o valor cobrado pelos profissionais, sem pedir descontos".

O texto diz ainda que a empresa conta com "ótimos indicadores de permanência e satisfação dos acompanhantes com relação à plataforma". Apesar disso, "sempre terão alguns usuários insatisfeitos e respeitamos o direito de liberdade individual e de expressão".

Na falta de regulação, vale o que a plataforma quer

"Minha maior preocupação [com a Fatal Model] é com a plataformização do mundo das acompanhantes, precarizando e colocando em insegurança trabalhista as profissionais do sexo", afirma Carolina Bonomi, pesquisadora da USP e especialista em trabalho sexual.

Na avaliação de Lorena Caminhas, pesquisadora e pós-doutoranda em ciências sociais da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a plataforma acaba amplificando problemas herdados das leis sobre a prostituição — que embora até seja reconhecida como profissão, não é um trabalho regulamentado.

"Talvez a gente até possa pensar que é parecido com o que acontece com a Uber, mas o mercado de sexo é um mercado marginal. Sempre foi precarizado", afirma.