Só agora os generais do golpe descobriram que Bolsonaro abandona aliados?

"Quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mario Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do 'Plano Punhal Verde e Amarelo' e, nessa junta, não estava incluído o presidente Bolsonaro", disse um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno, em entrevista à GloboNews nesta sexta (29). Entre os militares, os generais Augusto Heleno e Braga Netto.

O próprio Braga Netto, após ser indiciado pela Polícia Federal, soltou uma nota mais preocupada em negar o "golpe do golpe", que já circulava pelas redes bolsonaristas, do que o golpe em si. E retrucou, dizendo que "manteve a lealdade ao presidente Bolsonaro até o final do governo, em dezembro de 2022, e a mantém até os dias atuais". Ou seja, um aviso de que o destino de um é o destino de todos.

Bolsonaro sugerir que estava sendo traído pelos generais é irônico. Na política, a traição é o maior dos pecados. Tanto que o bom político é visto como aquele que cumpre acordos, independentemente do quanto isso lhe custe. Bolsonaro é visto como traidor de aliados próximos para tentar salvar a própria pele, inclusive por eles mesmos, basta ver a quantidade de pessoas que abandonou no meio do caminho.

O prefeito Ricardo Nunes, que sentiu isso durante a campanha eleitoral, quando viu Jair prometendo apoio a Pablo Marçal enquanto os votos ainda estavam sendo contados no primeiro turno, foi apenas um na imensa lista que inclui de Gustavo Bebianno ao general Santos Cruz. Então, não é novidade a estratégia da sua defesa. Novidade seria generais acreditarem que ele não faria isso.

Um "golpe dentro do golpe" seria impensável? Com base no nível de respeito que parte da cúpula militar tem por Jair, eu diria que não. Não importa, contudo. Quanto mais ataques mútuos neste momento, melhor. Ajudará a Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal na tarefa de indiciar, denunciar, julgar e condenar os envolvidos.

Lembrando que o golpe não surgiu de um Bolsonaro que contaminou os militares ou de militares que manipularam o pobre Jair, mas é fruto de uma parceria.