Tabata ganha direito de resposta na rede de Marçal por confusão com número

Assim como o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Tabata está tentando criar uma onda de voto útil a seu favor contra Marçal. Sua situação, no entanto, é mais difícil.

Conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5), a candidata do PSB ultrapassou pela primeira vez José Luiz Datena (PSDB) com 9% das intenções de voto, enquanto Datena tem 7%.

No entanto, segue distante do primeiro pelotão de candidatos que estão empatados na liderança: Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%, Marçal e Nunes com 22%.

Tabata vem ganhando destaque na campanha por seus vídeos que apontam de forma simples as suspeitas sobre as ligações de Marçal com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e por ter enfrentado o adversário nos debates.