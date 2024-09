Nunes ataca Marçal na TV com vídeo polêmico para os evangélicos

A campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu expor uma fala polêmica do candidato Pablo Marçal (PRTB) na televisão para tentar recuperar o voto evangélico.

No vídeo que vai ao ar nesta quinta-feira (12), obtido pela coluna, é recuperada uma palestra antiga de Marçal em que ele debocha do Rei Salomão, um dos personagens mais importantes do Velho Testamento.

"O Salomão era um nenê... Nós precisamos parar de venerar Salomão e entender que todos somos a imagem e semelhança de Salomão. 'Nossa, Marçal, mas você está desvalorizando o Salomão!' O Salomão era um nenê", diz Marçal na peça de 30 segundos.