Qual Pablo Marçal vai para o debate da Globo: o governante ou o provocador?

No mundo digital, os debates também sobrevivem —e muito— nas redes e na imprensa, reverberando no dia seguinte. No caso do confronto na Globo, esse fato é especialmente importante, porque a propaganda na TV termina nesta quinta-feira (3).

Certamente, todos os candidatos vão cortar trechos de suas participações, mas é Marçal quem tem mais seguidores e maior engajamento, conquistado de forma orgânica ou não.

Vale lembrar que ele está sendo investigado por suspeita de montar campeonatos e pagar as pessoas para promover seus posts.

Nunes e Boulos gastaram uma soma importante de recursos impulsionando seus conteúdos nas redes sociais, mas a partir de sexta-feira isso está proibido pela lei eleitoral.

Marçal tem prós e contras das diferentes estratégias.

A rejeição dele beira os 50%, principalmente entre as mulheres, o que sugere que uma tática mais comedida seria o ideal.