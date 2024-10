Polícia encontra carro alugado pelo GSI que havia sido roubado em São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo encontrou o carro alugado pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que foi roubado ontem em frente a escola onde vota o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A maior parte dos itens foi recuperada. O veículo foi achado nesta madrugada. As informações são do GSI.

A ação criminosa ocorreu em frente à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo em São Bernardo do Campo. Três agentes do GSI foram até a escola utilizando um carro alugado para fazer o reconhecimento prévio, parte do planejamento da segurança do presidente.