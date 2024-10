Tarcísio conversa com Bolsonaro, e Nunes quer ex-presidente na campanha

Eles ressaltam que Malafaia também é fundamental para a campanha, principalmente por causa do voto evangélico.

"Passado o primeiro turno, é hora de pensar no que deu errado e reagrupar, recompor", diz uma fonte.

Aliados e assessores de Nunes evitam o clima de "já ganhou" e estão preparados para uma disputa acirrada, apesar das pesquisas de intenção de voto.

O foco agora é nos eleitores de Marçal e também uma atuação forte na periferia, para impedir o avanço de Guilherme Boulos (PSOL).

