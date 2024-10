Ciro Nogueira dá a tréplica e diz que Malafaia tem 'sinais de demência'

Questionado pela coluna, o senador respondeu que decidiu entrar na briga com Malafaia, porque o pastor "atacou covardemente Bolsonaro".

A avaliação dos coordenadores da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é que a divisão pública da direita não ajuda. Bolsonaro já teria, inclusive, se comprometido a gravar com Nunes no dia 22 de outubro.

Os votos da extrema direita, que estavam com Pablo Marçal (PRTB,) migraram para Nunes. Pesquisa Datafolha mostrou que 84% dos eleitores de Marçal devem votar no prefeito no segundo turno.