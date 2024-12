Atentado contra Moraes é alegação central de voto de Mendonça por suspeição

A tentativa frustrada de sequestrar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, se tornou o argumento central para que um dos seus colegas votasse a favor da sua suspeição no inquérito do golpe.

Toda a argumentação do ministro André Mendonça - que ficou isolado no julgamento nesta sexta-feira (13) ao acolher o argumento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro - gira em torno desse ponto, que é um dos mais marcantes da investigação da Polícia Federal.

Em seu voto, o ministro afirmou que "supõe-se e investiga-se a existência de um plano que teria como episódio central a prisão do próprio Ministro Alexandre de Moraes, na oportunidade já presidente do Tribunal Superior Eleitoral e supostamente protagonista de disfuncionalidades no processo eleitoral de 2022".