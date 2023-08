Maconha: Zanin admite que lei discrimina preto e pobre e vota para mantê-la

O ministro lembra que, na média, bastam 32 gramas para alguém ser considerado traficante no interior. Na capital, são 51 gramas. Mas a pior cara do país e de uma lei disfuncional está por vir. A íntegra do voto do ministro está ao fim do artigo. Cito trechos:

ESCOLARIDADE

"A mediana para a caracterização de tráfico de maconha para os presos analfabetos é de 32 gramas; para aquele que tem o segundo grau completo, a mediana é de 40 g. Para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 g. (...) Com a mesma quantidade de drogas, com as mesmas condições de apreensão, com as mesmas circunstâncias fáticas, alguém só é considerado traficante com 52% a mais [na comparação com o analfabeto] se tiver curso superior"

IDADE

"No caso da idade, a variação é mais desproporcional. A mediana para caracterização de tráfico de maconha para suspeitos em torno de 18 anos é de 23,9 g. Para os suspeitos até 30 anos, 36 g. Para os suspeitos com mais de 30 anos, 56 g. Já vamos somando duas questões: para o analfabeto jovem, a mediana é lá embaixo. Com mais de 30 anos e curso superior, está quase 136% acima. (...)

COR DA PELE

"Branco, para ser considerado traficante, tem de ter 80% a mais para ser considerado traficante. (...) Então vamos somando as três grandes características: a chance de o analfabeto jovem, preto ou pardo, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, com mais de 30 anos e curso superior, este precisa de muita droga para ser considerado traficante"

(...)

O estudo reflete o que nós verificamos indo aos presídios: o aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos, presos principalmente por tráfico de entorpecentes. E, a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, são cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, têm de pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, roubo. É um ciclo vicioso que nós acabamos criando enquanto instituições (...)

Nós triplicamos, em seis anos, o número de presos por tráfico de drogas. Mas nós não triplicamos o número de brancos por tráfico de drogas, com curso superior. Triplicamos o número de pretos e pardos, sem instrução e jovens".

DE VOLTA A ZANIN

O ministro deu dois outros votos que causaram indignação entre progressistas. Foi o único magistrado da Casa a se opor à equiparação de ofensas dirigidas à população LGBTQIA+ à injúria racial. Deu justificativa técnica, afirmando que o mérito do julgamento não poderia ser alterado por embargos de declaração. André Mendonça não votou, e Nunes Marques acompanhou a maioria.