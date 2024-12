Se Lula desistir de 26, dólar cai; flibusteiros já querem só a Presidência

MAS O QUE QUEREM?

Sim, eu procuro saber. Indago, e ninguém consegue responder de forma objetiva, se a dita trajetória da dívida é de tal sorte "explosiva", como querem alguns porta-vozes desse novo apocalipse, a ponto de acenar com um risco de calote. Alguém com um mínimo de apreço pelos fatos diria isso? Não diz porque risco não há.

"Ocorre que o problema não é esse, Reinaldo..." Mas, não sendo esse, então é exatamente qual? Tenho procurado essa resposta artigo após artigo dos críticos mais severos do governo, e ela não aparece.

"Acontece que esse governo decidiu anabolizar o crescimento com expedientes condenáveis..." Quais expedientes? Onde está o artificialismo do crescimento que está em curso? Lembro que quem decidiu manter, por exemplo, desonerações fiscais foi o Congresso, com o apoio da direita e o silêncio de alguns dos mais estridentes críticos da gastança. Em que momento Lula e Haddad poderiam ter pisado no freio — MAS ME DIGA DO QUÊ, POR FAVOR — e não o fizeram?

Sim, é verdade, o emprego vem preocupando há tempos o Banco Central. Se eu procurar aqui, acho com facilidade o próprio Roberto Campos a dizer que não havia ainda sinais de que o mercado de trabalho aquecido estava se refletindo nos preços e gerando inflação. Querem ver? Não faz tanto tempo assim. Estamos em dezembro: a divisão do Copom, tratada como antecipação do fim do mundo, sobre taxa de juros é de maio deste ano: há parcos sete meses. Mas atenção! Não se tratou de 5 a 4 para saber se a taxa subiria um ponto ou meio ponto. A divergência se deu quanto à queda. Sim, ainda se debatia o tamanho da queda da taxa de juros... No século passado? No ano retrasado? Em 2023? Não. Há sete meses.

Que gente tão sabida é essa, com seus modelos matemáticos infalíveis, que se dividia há meros sete meses, sobre a queda da Selic e agora antevê o fim dos tempos, a ponto de anunciar um choque de juros de três pontos, fazendo três reuniões do Copom em uma? Esse Copom tão vigilante está dizendo que também ele não estava entendendo nada, ou esses que se atrevem a fazer projeções a perder de vista não estavam entendendo porcaria nenhuma?

NADA JUSTIFICA O DÓLAR

Pode-se apontar um erro de condução aqui e ali, mas o fato é que esse dólar a mais de R$ 6 ainda no fechamento de ontem não encontra justificativa nos números da economia. "Ah, Reinaldo, Gabriel Galípolo já disse que o mercado é o mar, e os diretores do Banco Central são aos marinheiros..." A metáfora é esperta, mas me parece imprópria. O único que pode revolver os ocenaos a depender do seu humor é Netuno, não é? E, para este, não existe marinheiro bom o bastante. Os tais mercados são formados de agentes que têm e movimentam expectativas; não são um fenômeno da natureza.