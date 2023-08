Quanto às "offshores", a estimativa é de um acréscimo no caixa de R$ 7,05 bilhões no ano que vem; de R$ 6,75 bilhões em 2025 e R$ 7,13 bilhões em 2026. Se, desde já, a área econômica desistisse do défciti zero, é claro que diminuiria a pressão sobre os parlamentares para aprovar as medidas. E, ainda assim, sabe-se que não se está diante de uma tarefa corriqueira.

A extrema-direita, associada à extrema-burrice, está por aí a vociferar, com os apelos lacrimosos dos ricaços, contra a terrível "injustiça" que consistiria em forçar os muito endinheirados a pagar imposto. O esforço é para fazer com que os que não têm um gato para puxar pelo rabo se sintam oprimidos por um suposto governo com ímpetos confiscatórios. É uma sandice.

O "lobby" dos 2.500 patriotas dos tais fundos fechados, que somam quase R$ 800 bilhões, ameaça os brasucas com uma revoada de "investidores" — que investidores não são — para outras plagas. Em que outro lugar do planeta encontrariam a mamata? Quanto às "offshores", convenham: o dinheiro já não está por aqui. Será que eles todos sairiam cantando "Vamos fugir, baby, para outro lugar..."? Para onde? Outra estupidez que se lê e se ouve por aí é confundir essa medida com imposto sobre grandes fortunas. Misturam-se alhos e bugalhos.

Conservado o combinado e caso as receitas não apareçam, há, sim, o risco de contingenciamento de recursos, o que não é bom para ninguém. Também o Congresso não teria razões para ficar satisfeito, ainda que o quinhão das emendas esteja assegurado. Em ano de eleições municipais, os políticos querem mais dinheiro para atuar junto às suas bases, não menos.

Insista-se: conservar o que está pactuado, ainda que não seja tarefa corriqueira, é a melhor escolha. E é preciso fazer a luta política para deixar claro para a sociedade quem paga o quê e o quanto não paga quem deveria pagar. Dar, desde já, a meta por inexequível fornece um motivo a mais para que os "representantes do povo" façam corpo mole contra os interesses do... povo.

Ser bilionário no Brasil é uma barra! Nem queriam saber! Bolsonaro tentava nos livrar justamente do risco de que essas "vítimas do socialismo" pudessem pagar impostos. Vamos ver.