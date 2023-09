Assiste-se, com frequência, na CPMI do 8 de Janeiro, a manifestações explícitas de delinquência política, com os esforços dos bolsonaristas para transferir para o governo a responsabilidade pelas barbaridades do 8 de janeiro. Por mais surrealista que pareça, é assim. E não se deve esperar dessa gente um mínimo de bom senso. A deputada Bia Kicis (PL-DF) publicou nas suas redes a cerimônia de um casamento em que a noiva exibe, orgulhosa, uma tornozeleira eletrônica, e o seu véu é a bandeira do Brasil. Verdade ou mentira — sei lá se a dita-cuja era mesmo uma das golpistas presas —, o que se faz ali é macular um dos sacramentos do catolicismo com a apologia do golpe. A deputada, assim, evidencia, como se isto fosse necessário, a vigarice do discurso de seus pares.

Se é verdade que a nubente foi presa a 9 de janeiro em razão dos atos do dia anterior, vê-se que a prisão preventiva não à levou a nenhuma forma de arrependimento — outro valor importante para um cristão — ou reflexão. De tal sorte, então, achou apropriado o que fez que resolveu deixar um importante evento de sua vida pessoal ser marcada pelos atos criminosos que traumatizaram para sempre a história de um país.

Por que faço essas considerações? Nas redes sociais, os extremistas bolsonaristas — extremistas de Internet, talvez; o fato é que ganharam concretude, não é? — pregam o boicote aos atos oficiais do 7 de Setembro. A intenção, então, e que um evento esvaziado expresse o suposto descontentamento do "povo" com o governo e com as Forças Armadas.