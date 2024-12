Cacique pivô do ataque à PF em 2022 é preso na fronteira com a Argentina

Prisão na fronteira

O cacique Serere estava na fronteira entre Puerto Iguazú, na Argentina, e Foz do Iguaçu, no Brasil, segundo informações obtidas pelo UOL.

A prisão foi feita pela Polícia Federal do Brasil, conforme apurou a reportagem. O cacique Serere está em Foz do Iguaçu. Hoje (22), deve haver uma audiência de custódia com o juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

A PF do Brasil ainda não prestou esclarecimentos sobre o caso.

O que diz a defesa

Embora fontes no Brasil assegurem que o cacique Serere foi preso dentro do Brasil, o advogado dele, Geovane Veras, afirmou ao UOL que a detenção original aconteceu em solo argentino por servidores do posto de imigração e aduana em Puerto Iguazú. Os agentes argentinos teriam levado o foragido às autoridades brasileiras.