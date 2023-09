Então cabe a pergunta: de que maneira, com o seu silêncio, e não com as suas atitudes, o então titular da PGR contribuiu para salvar a pátria? Como explicar que o órgão que é o fiscal da lei e o titular das ações penais cumpre a nobre missão de salvar a país justamente ao não exercer as suas prerrogativas?



Aras diz que um dia saberemos de tudo. Calma lá! Nesse caso, tem de ser agora. Não parece razoável que um ministro do Supremo e o procurador-geral da República, ainda que em último dia, refiram-se a ações -- ou inações -- sigilosas para salvar a democracia. É forçoso indagar: a cada vez que a PGR virou as costas para os crimes óbvios de Bolsonaro, ela o fazia sob o peso de uma ameaça, do risco de uma ruptura institucional?

Do que é que eles estão falando? Lembro que o próprio Toffoli teve um papel importante na preservação das instituições. A iniciativa de abrir de ofício o Inquérito 4.781 — uma espécie de investigação-mãe de outras tantas — tem um valor até premonitório. Como sabem, este escriba sempre defendeu o procedimento, visto por alguns colegas da imprensa e por alguns juristas como impróprio.

Sei, ainda, por suas ações, não por suas omissões, como outros ministros da Corte atuaram para garantir a ordem democrática. Alexandre de Moraes, como é evidente, ocupa um lugar de destaque nos embates. Na resposta legal e institucional aos crimes da Lava-Jato, sobressaiu-se Gilmar Mendes. Mas sabemos da atuação desses magistrados — incluindo Toffoli — por sua obra, não por sua omissão. Não é possível haver uma PGR cujo mister está em não fazer.

CONCLUO

A imprensa sempre tenta desvendar os bastidores da atuação de pessoas públicas. É uma de suas tarefas. A maior parte ficará sepultada em acordos de esquecimento e em relações de confiança. É até provável que o absoluto desvelamento de tudo tornasse impossível a vida em sociedade e estimulasse a luta de todos contra todos. Há muito mais sigilos de fato do que os garantidos em lei.

Todos sabemos como são as coisas. Pactos de silêncio existem até no meio familiar. Mas me parece que Toffoli e Aras não estão exercitando um mero fatalismo das relações. Este país venceu uma tramoia golpista, e o chefe da PGR estava entre aqueles que dispunham de instrumentos para diminuir os ímpetos do candidato a déspota. A sugestão de que ele o fez não fazendo, de que se manifestou por sua inércia, de que agiu por suas omissões é de extrema gravidade. Afinal, o que nos e o ameaçava?

Jamais saberemos de tudo, está posto. Mas temos de saber o fundamental.