Pois bem. Chegou-se ao fim dos trabalhos. O relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) foi aprovado por 20 votos a 11. O texto pede que o ex-presidente e mais 60 pessoas sejam responsabilizados por uma penca de crimes — no caso do Lírico de Michelle, por tentativa de abolição do Estado de direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros.

A CPI do MST, com uma maioria de bolsonaristas, nem conseguiu votar o relatório final. O andamento dos trabalhos evidenciou que os valentes nem sequer tinham o que investigar. As ações do movimento que os delirantes da comissão consideravam crimes deveriam, se crimes fossem, ser investigadas pela Polícia, não numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Seu momento mais notável foi a convocação de João Pedro Stedile, que compareceu sem habeas corpus preventivo e sem evocar, em nenhum momento, o direito ao silêncio.

Ao contrário. Falou. E muito. E evidenciou que seus antediluvianos inquisidores mal conseguiam lidar com o conceito de estatística. Com bom humor, tom professoral e boa dose de paciência, contestou a baboseira obscurantista. O país teve a oportunidade de saber que o MST é um grande produtor de alimentos. Veio o dilúvio no Rio Grande do Sul, e lá foram os sem-terra distribuir quase 40 mil refeições. O ruralismo que sonha com tiro ao alvo e os intrépidos da comissão, liderados pelo deputado Ricardo Salles (PL-SP), não apareceram por lá. O governador Eduardo Leite (PSDB) fez a coisa certa. Foi a uma das cozinhas e agradeceu a iniciativa. Que coisa, né? Se os sem-terra distribuíram 40 mil refeições, quantas poderiam ter distribuído os com-terra? Alguns com muita terra?

TURBULÊNCIAS

Sim, sim, há as pautas barulhentas pela frente: drogas, aborto, marco temporal... Não será fácil entender o cipoal que vem pela frente. Os interesses disso a que chamamos "Centrão" se cruzam com os de bancadas temáticas e setoriais, ora se potencializando mutuamente, ora se excluindo, num momento particularmente notável da República, com um Congresso que nunca teve tanto poder sem o dever correspondente. Lula terá de ser muito habilidoso. Olhem o conjunto da obra nesses dez meses. Acho que ele tem sido, dentro do possível.

"Dentro do possível" quer dizer rigorosamente isso. O impossível é só com Deus — e olhem que ainda resta o Paradoxo da Onipotência, a tal história se o Altíssimo poderia criar uma pedra que não pudesse mover. Santo Tomás de Aquino deu uma resposta genial: o Senhor é onipotente para as causas possíveis. Quando não se é "Ele", fica tudo mais difícil... Querem ver?

Até outro dia, muitos seriam capazes de jurar que Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, era, assim, uma espécie de "conservador garantista", e que Arthur Lira (PP-AL), que comanda a Câmara, poderia gerar alguma instabilidade em razão do gosto com que exerce o poder que tem e, ainda mais, o que conquista.