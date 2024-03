Israel não está só. Restam-lhe ainda Tarcísio e Caiado, do Findomundistão!

A revista inglesa "The Economist" crava: Israel está sozinho. Alguns aqui no Brasil poderiam julgar um exagero. Afinal, Benyamin Netanyahu ainda tem Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ronaldo Caiado (União Brasil), governadores, respectivamente, de São Paulo e Goiás. Enquanto os dois se dedicam a mesuras e a rapapés a Netanyahu, este dá curso à carnificina, reprovada por todo o mundo. E, como é sabido, Jair Bolsonaro só não está lá também, a sentir o cheiro da carne queimada das mulheres e crianças palestinas, porque seu passaporte está retido. Não é difícil compreender por que os dois hipotecam a solidariedade a um governo em cuja gestão houve o assassinato brutal de 1.200 pessoas. O que não se explica é por que 32 mil mortes não os comovem.

Não será já, talvez nem amanhã, mas fiquem certos: essa visita da dupla a Israel entrará para a história das nossas (dos brasileiros) infâmias. Caiado chegou a pedir desculpas pela fala de Lula, em nome do povo brasileiro, como se tivesse legitimidade para fazê-lo. Aquele a quem chamam "Bibi" anuncia ao mundo que ainda não desistiu da incursão terrestre contra Rafah. Tarcísio e Caiado poderiam pedir ingresso para ver de perto como é que se estouram com balas o crânio ou abdômen de criancinhas. E depois dariam uma entrevista coletiva para repetir o mantra do carniceiro de Tel Aviv: "É que os terroristas do Hamas as usavam como escudos." Não existe esconderijo melhor para um assassino em massa ou um genocida do que a "Teoria do Escudo". Ali ele se acoita e manda matar, reivindicando superioridade moral.

Israel está sozinho, como diz a Economist, não porque o mundo e seus parceiros lhe soneguem o direito à autodefesa ou mesmo, no caso, à retaliação aos atos terroristas brutais de 7 de outubro do ano passado. Está sozinho porque a matança é estupidamente desproporcional; porque, com ou sem ataque terrorista, o governo deu sequência à ocupação ilegal da Cisjordânia; porque está demonstrado que Netanyahu e seus aliados armam colonos judeus que, ora vejam!, praticam atos terroristas contra palestinos desarmados; porque fica evidente que repudiam a criação do estado palestino; porque é óbvio que inexiste um plano para o pós-guerra que não seja o controle militar dos territórios palestinos; porque o jogo do ainda primeiro-ministro, numa parceria informal com o Hamas, consistia em enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina — afinal, o mundo reconhece a ANP, mas não os fanáticos religiosos, e a lógica elementar nos diz que os moderados atraem apoios para a causa, mas não os fanáticos.