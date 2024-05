Lula, as verdades do 1º de Maio, agências de risco e crocodilos do rio Mara

Lula lidera um ótimo governo. Na festa do 1º de Maio, fez um discurso em que só falou verdades. Faço uma correção: completou um ano e quatro meses no cargo, não um ano e cinco, como disse. O quinto mês do segundo ano começou ontem. Cumpriu rigorosamente apenas um terço do mandato. Ainda faltam os outros dois. Havia pouca gente no estacionamento do Itaquerão, e isso é um problema, mas não da natureza apontado pelos bolsonaristas e por alguns antilulistas profissionais. Pediu votos para Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo e feriu a Lei Eleitoral. Vai responder por isso. A oposição não tinha como contestar os feitos exibidos numa festa acanhada e aproveitou o episódio para botar a boca no trombone. No mesmo dia, a Moody's, agência de classificação de risco, pôs a nota do país em perspectiva positiva. A informação, importantíssima, quase sumiu do noticiário. Mais: viu-se algo inédito, que me lembre: "especialistas" brasileiros decidiram criticar a agência. Vamos ver.

DOS FEITOS VERDADEIROS

O presidente falou a verdade sobre o crescimento da economia, acima do esperado como se sabe, e do emprego: o primeiro trimestre do ano apresentou a mais baixa taxa de desemprego em 10 anos. A inflação está em queda, e os juros também. A renda do trabalho atingiu no ano passado um patamar inédito.

Há quem não se conforme com fato de que a elevação real do mínimo e o Bolsa Família tenham influência importante nesses indicadores. Fazer o quê? A política está aí para que outros se apresentem com prioridades distintas. Em 16 meses, o país aprovou o novo marco fiscal — é mentira que tenha sido desmoralizado — e a ossatura da reforma tributária. Sim, com o Congresso. Salvo engano, na democracia, os Três Poderes devem concorrer para a governança.