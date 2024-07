Biden à nação: os EUA entre a esperança e o ódio, o avanço e o retrocesso

Quando vocês me elegeram para este cargo, prometi ser sempre sincero com vocês, dizer-lhes a verdade. E a verdade é que a causa sagrada deste país é maior do que qualquer um de nós. Aqueles entre nós que valorizam essa causa, valorizam-na para valer. É a causa da própria democracia americana. Devemos nos unir para protegê-la".

SALVAR A DEMOCRACIA É O MAIS IMPORTANTE

Biden insiste num dos pilares da campanha dos democratas: a democracia corre risco caso Donald Trump seja eleito, daí as opções antitéticas: avançar ou retroceder; esperança ou ódio; união ou divisão. Na sequência, afirma que seu desempenho o habilitaria a um segundo mandato, mas salvar a democracia se mostrou mais importante:

"Vocês sabem: nas últimas semanas, ficou claro para mim que preciso unir meu partido neste esforço decisivo. Acredito que o meu desempenho como presidente, que a minha liderança no mundo, que a minha visão sobre o futuro da América, tudo isso fazia por merecer um segundo mandato. Mas nada pode se sobrepor à salvação da nossa democracia. E isso inclui a ambição pessoal.

Então decidi que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir nossa nação. Vocês sabem: há um tempo e um lugar para [uma pessoa com] longos anos de experiência na vida pública. Há também um tempo e um lugar para novas vozes — sim, vozes mais jovens — e esse tempo e lugar é agora."

Como se lê, Biden admite ser necessário passar o bastão — ou a tocha — para vozes mais novas, o que parece soar como um convite à reflexão também para o eleitorado de Trump.

Assegura que continuará a trabalhar forte pelos próximos seis meses e procurou estabelecer um diferencial em relação a Trump no que respeita à segurança do mundo. Leiam:

"Vocês sabem: continuarei a trabalhar para garantir que a América continue forte, segura e líder do mundo livre. Sou o primeiro presidente deste século a informar ao povo americano que os Estados Unidos não estão em guerra em nenhum lugar do mundo. Continuaremos a reunir uma coalizão de nações decididas para impedir que Putin assuma o controle da Ucrânia, causando mais danos. Tornaremos a Otan mais forte, e eu a tornarei mais poderosa e mais unida do que em qualquer momento da nossa história. Continuarei fazendo o mesmo pelos aliados no Pacífico.

Vocês sabem, quando assumi o cargo, a sabedoria convencional era a de que a China iria inevitavelmente, inevitavelmente, ultrapassar os Estados Unidos. Esse já não é mais o caso, e vou continuar a trabalhar para acabar com a guerra em Gaza, para levar para casa todos os reféns e levar paz e segurança ao Oriente Médio e acabar com esta guerra. Também estamos trabalhando 24 horas por dia para trazer de volta os americanos que estão detidos injustamente em todo o mundo."