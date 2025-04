Que Brasil reaja aos EUA com cuidado. Cadê os reaças? De joelhos para Trump

Cadê a direita e a extrema direita, que fizeram festa para a eleição de Donald Trump? O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo (Republicanos), o preferido "dazelites", incluindo o agro, não vai se desculpar pelo videozinho infame, com o boné do "Maga" e a frase "grande dia", quando Trump foi eleito? O "Make América Great Again" tinha um pressuposto: "America First", e esse lema, por sua vez, embutia a promessa da tarifação ampla, geral e irrestrita. É como aquele senhor e sua estirpe de reacionários entendem o mundo, ainda que possa agredir os interesses dos EUA. E daí? Os tempos são assim. Vamos ver.

Governo e bancada ruralista no Senado se juntaram em defesa do PL 2088/23, relatado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), aprovado por 70 a zero no Senado, que dota o governo brasileiro de instrumentos, por intermédio da Camex (Câmara de Comércio Exterior), para impor a reciprocidade a qualquer país ou bloco econômico que apliquem restrições ou tarifas a produtos brasileiros, pretextando questões comerciais ou ambientais. A Camex é um órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo titular é o vice-presidente Geraldo Alckmin. A proposta segue para a Câmara, onde terá tramitação célere.

Trata-se de um momento realmente raro em que governo e ruralistas caminham juntos, embora essa raridade seja inexplicável — ou só seja explicável em razão de preconceitos ideológicos e delinquência intelectual e política. Sob o governo Lula, o agro teve os maiores Planos Safra da história. O presidente acaba de celebrar um acordo realmente ímpar para a carne brasileira no Vietnã. A bolsonarização do setor e de seus representantes no Congresso não se explica por fatores objetivos. De qualquer modo, ter em mãos o instrumento é necessário, sobretudo, prestem atenção!, se não precisar ser usado.