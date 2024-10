Sebastianistas do Nem-Nem acusam polarização porque querem eleição sem Lula

Inexiste suruba polarizada — quer dizer: acho que não... Tensão mesmo, do tipo infelizmente inconciliável à época, existia, por exemplo, entre PT e PSDB, aqueles dois partidos das eras priscas, ambos quase bíblicos porque irmãos que já começaram a brigar no ventre materno: a democratização, com suas distintas visões do paraíso. Abel e Caim. Esaú e Jacó. Mas como tudo estava na mente divinal — que não era a do Senhor, mas a de uma tal dialética —, os tucanos, com o Plano Real, tiraram o país das ruínas do atraso a que o havia relegado a ditadura. Veio o PT e colocou, na medida do possível, os miseráveis no Orçamento. O país enfrentou barrancos aos trancos, mas avançou.

A cada vez que me falam sobre polarização, meu pensamento se alheia.

Em Goiânia, o extremista de direita Jair Bolsonaro apoia um tal Fred Rodrigues (PL), e o adversário no segundo turno é Sandro Mabel (União Brasil), apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, um direitista inequívoco, mas não do tipo que combate a vacina ou o distanciamento social em caso de pandemia. Na disputa deste ano, o Mito roído e ruído reservou a Caiado uma de suas falas mais hidrófobas. Houvesse a tal "polarização", Rodrigues e Mabel estariam contra a petista Adriana Accorsi, que ficou em terceiro, com 24,44% dos votos, não tão longe de Mabel (27,66%). O tal Fred chegou com 31,14%. Tudo indica que o candidato do governador vai vencer a jornada final. E com parte do eleitorado que tinha escolhido Adriana. As definições de "polarização" andam sendo continuamente atualizadas.

E em São Paulo? Viram como foi fácil ao "coach" saltar de seu mundo paralelo nas redes para assombrar o da política, falando coisas ainda mais delirantes e reacionárias do que o próprio Bolsonaro, mas oferecendo ao sistema límbico das hostes do ódio satisfações e prêmios que pareciam mais palpáveis? Enquanto o "Mito" prometia entregar a cabeça de comunistas num poste — voltou à sua ladainha nesta quarta —, o outro oferecia dinheiro. Nunes chafurdou na abjeção da extrema-direita quando foi preciso bater Marçal, não para dar combate a Boulos. Polarização?

Em Cuiabá, o petista Lúdio Cabral disputa o segundo turno contra o ultrabolsonarista Abílio Brunini (PL). Obtiveram no primeiro turno, respectivamente, 28,31% e 39,61%. Lembre-se: na dita "polarização" da capital do Mato Grosso, a vice de Lúdio é Rafael Fávaro, do PSD, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, uma das vozes do agro no Estado. Alguns potentados do setor, diga-se, estão a dizer no Estado: "Agora é 13". Pesquisas apontam empate técnico entre os dois. Parte da elite do Estado, dado o comportamento do deputado Brunini na Câmara, acha que ele não bate bem dos pinos. Que polarização é essa?

Por que briga a extrema-direita? Porque precisa lançar um nome para enfrentar Lula em 2026, e aquele que não permite que pré-candidato nenhum prospere à sua sombra, Bolsonaro, insiste que será ele próprio o candidato, quando se sabe que não será. Não há a menor chance de sua inelegibilidade ser revertida — duvido um tanto que a anistia seja votada; se aprovada, será declarada a sua inconstitucionalidade —, mas ele vai insistir enquanto puder porque isso lhe confere a prerrogativa da escolha. Houvesse uma polarização, o extremista de direita que surgir haveria de convocar para a luta o PP, o Republicanos, o União Brasil, o PSD e o MDB. Todos eles têm ministérios no governo de Lula — de "extremíssima-esquerda", não é mesmo?