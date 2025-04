Sóstenes vê só um moleque e depõe Motta; que este ensine aquele a ser homem

É claro que os quatro anos de depredação diária das instituições, levada adiante por Bolsonaro à frente da Presidência, não poderiam resultar em boa coisa. Ele implementou o exercício cotidiano da barbárie, fosse com estrondos — destruindo políticas sociais, sabotando os esforços contra a covid, fazendo terrorismo contra as vacinas —, fosse com suspiros broncos, por intermédio de declarações que espalhavam e espalham os miasmas fétidos do golpismo, da intolerância, do ódio, do preconceito e da discriminação. É claro que a vida institucional se deteriorou.

Um episódio desta terça é bastante eloquente. Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, já havia concedido uma coletiva em que contou mentiras à vontade sem ser desmoralizado, ao vivo, pelos fatos. Afirmou que não existia ainda projeto de anistia. Existe. Afirmou que ele não beneficia Bolsonaro e demais golpistas graúdos: bem, isso prova que ele reconhece existir projeto. Mas a farsa persiste: os tubarões do golpe também seriam beneficiados e, claro!, engoliriam depois algumas focas do pensamento que andam por aí a redigir garatujas éticas...

Pois bem... Nesta terça, Sóstenes decidiu ser Sóstenes na vida — o de agora, não a personagem meritória de Atos 18:12-17 — e deu interpretação conforme o seu interesse a uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O deputado, com efeito, fez o elogio das decisões colegiadas numa menção nas redes sociais, o que o líder do PL tomou como o anúncio de que ele porá para votar a anistia... A propósito: qual projeto?