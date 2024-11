Por Bolsonaro, Trump mandará porta-aviões do Comando Sul para garfar Xandão

Com aquela grossura conceitual sobre qualquer assunto, que seus entusiastas veem como autenticidade, ousou, por assim dizer, raciocinar. Em entrevista à Folha, pôs os miolos para fritar e produziu esta preciosidade:

"Se o Trump me convidar, eu vou peticionar ao TSE [Tribunal Superior Eleitoral], ao STF. Agora, com todo o respeito, o homem mais forte do mundo... Você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente. Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Ele [Moraes] vai falar 'não' para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex?".

Como é? Se, até lá, o passaporte não lhe for devolvido, e não creio que vá ser, então o tribunal o faria, com Moraes liderando o voto, para, como é mesmo?, "não arranjar encrenca" com Trump... Mas qual encrenca? É espantoso que um senhor tão cercado de advogados considera uma boa ideia, ao fazer considerações sobre um juiz e um tribunal que toma como adversários, atacar precisamente a sua independência, a sua autonomia e a sua coragem para decidir. Ele está a dizer, com outras palavras: "É claro que Alexandre e os demais ministros da Turma vão ficar com medo de Trump".

Aquele medo de que os ministros fizeram troça ontem, numa espécie de aposta bem-humorada para saber quem seria o primeiro a ter o visto cassado.

Sei não... É possível que bem antes disso a PF conclua alguns inquéritos que vão pedir novos indiciamentos, inclusive de Bolsonaro. Aí por vinculação com atos golpistas. Caramba! O cara não esquece nada nem aprende nada. Nem com o episódio "X-Musk dos Foguetes".

Qual é aposta? Já sei. Trump mandará deslocar o porta-aviões USS George Washington, da Quarta-Frota (Comando Sul), para prender Moraes e demais ministros sediciosos que a ele se juntarem. E se o Brasil não entregar? Ah, já sei: 60 anos depois da "Operação Brother Sam", os subversivos do tribunal veriam o que é bom para tosse. Em 1964, não foi preciso entrar em ação. Desta feita, será para valer.

O mais patético, aí no sentido em que a palavra é usualmente empregada, é ver gente que aspira a alguma seriedade dar corda a especulações sobre a suposta porosidade do STF a pressões emanadas de Washington. O texto acaba aqui.