Bolsonaro, deixe de ser Coringa na vida. Aceite a democracia. Mas com cana

De fato, naquele 9 de dezembro de 2022, Bolsonaro rompera o silêncio de 40 dias para conversar com defensores do golpe, recebidos nos Jardins do Palácio da Alvorada. Afirmou:

"Podem ter certeza de uma coisa: a minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha que, um dia, nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Podem ter certeza de uma coisa: o nosso Exército é verde-oliva e é (sic) vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse 'qualquer coisa' é o que está na nossa Constituição, na democracia e no nosso direito de ir e vir. Pode confiar na gente. Vocês, lá atrás, me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. (...) Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018".

A tentação de analisar a fala linha por linha é grande, especialmente quando diz que pode fazer "qualquer coisa", e que " esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição". Pois é... A Carta Magna é o oposto de "qualquer coisa" porque a democracia é o regime em que nem tudo pode. É o regime das leis.

O relevante nessa fala, no mesmo dia em que o chefe dessa gangue golpista e homicida afirmou que Bolsonaro aceitara seu "assessoramento", está no fato de que o então presidente deixava claro que algo iria acontecer e que seus golpistas não se frustrariam. Foi além e se ofereceu como mártir:

"Quantas vezes eu disse, ao longo desses quatro anos, que temos algo mais importante do que a própria vida, que é a nossa liberdade? As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas, quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês: não critiquem sem ter a certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente eu não estou aqui quebrando meu silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês."

Este "cordeiro do povo" pegou o avião presidencial e se mandou do Brasil 21 dias depois, deixando os bananas acampados, não sem antes tentar resgatar joias milionárias que não lhe pertenciam. Seu "heroísmo", claro!, tinha limites. A fala deixa entrever que estava no comando de uma tentativa de golpe. Ao afirmar "se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança", parece evidente que se refere ao fato de que um presidente da República, por disposição constitucional, é o comandante das Forças Armadas — mas não para dar golpe de Estado.

E vidente que havia se encantado, então, com o "assessoramento" oferecido pelo general golpista e seu plano homicida.

Dois dias depois, voltou a desfilar pelos jardins do Alvorada, ocupado, mas uma vez, por seus seguidores, que cobravam uma intervenção militar. Eles gritavam em júbilo, e ele se comportava como quem passasse a tropa em revista. Repetiu a dose no dia seguinte, 12 de dezembro, acompanhando de um tal padre Genésio, que fez, como direi?, uma oração golpista para os "fiéis do golpe" que ali estavam. Não era uma data qualquer. Lula havia sido diplomado naquele dia de manhã. À noite, assistiu-se em Brasília a uma das manifestações mais violentas da jornada fascistoide, com quebra-quebra, veículos incendiados e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Acreditem: nem a PF de Anderson Torres, então ministro da Justiça, nem a PM de Ibaneis Rocha, o sempre sumido quando a coisa esquenta, prenderam um miserável vagabundo.