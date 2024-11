Ouviram o silêncio de Tarcísio até esta 4ª? E o paradoxo do Asno de Buridan

Fico cá a imaginar o chefe da segunda maior força armada do Brasil, a PM de São Paulo — só perde para o Exército —, a bater continência para o futuro residente da Papuda. Quem vai acreditar na sua disposição de combater, por exemplo, o PCC se resolver passar a mão na cabeça de pessoas que arquitetaram o que seria o pior crime da história política do Brasil. Ou bem se está do lado das forças da lei ou bem se integra uma quadrilha de criminosos. Mas Bolsonaro sabia?

AS EVIDÊNCIAS DE QUE SABIA

No dia 9 de dezembro, em áudio enviado a Mauro Cid, o general Mário Fernandes, chefe da tramoia homicida, saúda o fato de que o então presidente aceitara o "assessoramento" de sua turma. Naquele mesmo dia, o recluso saiu do seu isolamento e recebeu a claque golpista. Discursou. Disse frases como "enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês"; "não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018"; "se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança".

Fernandes havia estado com Bolsonaro no Palácio da Alvorada no dia anterior. Mandou mensagem por escrito a Cid:

"Cid, boa-noite.

Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa estar te incomodando tanto no dia de hoje. Mas, porra!, a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição [para desfechar o golpe]; que isso pode; que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, porra!, aí, na hora, eu disse, 'pô presidente, mas o quanto antes! A gente já perdeu tantas oportunidades!'

E aí, depois, meditando aqui em casa, eu queria que, porra!, de repente você passasse pra ele dois aspectos que eu levantei em relação a isso.

A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso pra ele, das duas uma: ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com o radicalismo, e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo. Mas pode esmaecer também. Vou até te mandar um vídeo aqui abaixo da situação em frente ao PDC do Rio de Janeiro. Tá OK?

E o outro aspecto é que, pô!, nós temos já passagens de comando dos comandos de força, força armada. Já 20,20 e poucos. E aí já vão passar o comando para aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Então esses dois aspectos são importantes, certo? Olha o vídeo aqui abaixo."

Vamos ver:

1: Fernandes deixa claro que discutiu pessoalmente a ação golpista com Bolsonaro;

2: o então presidente não via impedimento para a ação na data de diplomação de Lula; naquela noite, houve quebra-quebra, incêndio de veículos e tentativa de invasão da sede da PF. Ninguém foi preso;

3: evidencia-se que eles tinham o controle dos movimentos de ocupação das imediações dos quartéis, mas uma evidência a ligar os golpistas aos atos de 8 de janeiro;

4: ele já via com preocupação certo refluxo na ocupação em frente "ao PDC do Rio"; trata-se do Palácio Duque de Caxias, quartel-general do Comando Militar do Leste;

5: teme por mudanças nos comandos dos quartéis, indicando provável infiltração em patentes intermediárias das Forças Armadas.

Todo mundo sabe o que todo mundo sabe: é claro que Bolsonaro sempre foi o chefe da conspiração golpista. Incita, estimula, atiça... Na conversa acima, há mais do que isso: há o domínio sobre a cadeia de atos criminosos. É um subordinado seu que diz isso a outro.

DE VOLTA A TARCÍSIO

Diante de todas as evidências colhidas pela PF, com os sequestradores do ministro Alexandre de Moraes ocupando as suas posições, numa operação abortada; com o plano da ação homicida sendo impresso no Palácio do Planalto, prevendo a "neutralização" -- assassinato --do presidente, do vice e do ministro, um governador de Estado fala o quê? O homem a quem cabe combater o PCC em São Paulo vai dizer que nada aconteceu? Que é tudo uma fantasia da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do próprio Supremo?