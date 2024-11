Savonarolas do mercado insistem em enfocar pobres com tripas de aposentados

O que deixou bravos os opinadores? Dizem que foi um erro do governo ter falado em isenção de Imposto de Renda para quem recebe a estratosférica (!!!) quantia de R$ 5 mil porque o governo estaria fazendo movimentos contraditórios: mexeu no salário mínimo e no abono para cortar gastos, mas anuncia uma medida que abre mão de receita. De fato. Mas também compensa com a tributação extra dos salários acima de R$ 50 mil, não?

É... Mas aí não pode.

ENFORCAR QUEM GANHA O MÍNIMO COM A TRIPA DO APOSENTADO

Afirmei ontem no programa "O É da Coisa" (BandNews FM e BandNews TV) que a única coisa que contentaria o mercado seria enfocar quem recebe o salário mínimo com a tripa de um aposentado. Pego carona na frase de outro clérigo, Jean Meslier (1664-1729). Viveu uma vida como aparente devoto. De verdade, era ateu, e deixou o testemunho em livro, editado por Voltaire, a quem acabou se atribuindo a sua sentença: "O homem só será livre quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre"...

Afirmo lá no começo que Savonarola detestava a política, porque ela também seria uma das distrações contra uma vida verdadeiramente monástica, marcada pela renúncia. Esses "mercadistas" também são assim. Um deles me falava, esses dias, com um certo esgar de nojo, que Lula, por razões políticas, se negava a passar o facão — as sugestões variam segundo a paixão sanguinolenta do fanático — em Saúde, Educação e Previdência. Mais: sem essa de ganho real do salário mínimo, mesmo esse que será vinculado ao arcabouço. É correção da inflação e pronto.

Não! Eles não têm em relação a desonerações e subsídios a mesma paixão "aporofóbica" — "aporofobia" é o termo cunhado pela filósofa Adela Cortina e significa rejeição, aversão ou hostilidade a pobres. A editora Contracorrente publicou no Brasil o livro intitulado justamente "Aporofobia". Setores beneficiados pela desoneração da folha de salários não têm nem constrangimento nem vergonha de defender o "modelo Milei"...

Aquele Savonarola detestava que existisse a política, e estes detestam que ela exista — ao menos para os que consideram adversários. Que criem, pois, o candidato que, em 2026, tenha a clareza de dizer aos brasileiros: "Se votarem em mim, acabou a farra de aumento real do salário mínimo; nem 2,5% nem coisa nenhuma! Vai ser zero. Assim também será com as aposentadorias. E vamos pôr fim ao abono. Também vamos elevar a idade mínima da aposentadoria para, sei lá, 75 anos para homens e 70 para mulheres, além de diminuir o teto de ganho. E assim nadaremos em superávit, e todos serão felizes para sempre..."