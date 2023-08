O general Gonçalves Dias, conhecido como GDias, admitiu que errou e que hoje atuaria de maneira diferente durante a invasão do Palácio do Planalto por manifestantes golpistas no dia 8 de janeiro.

Em sua primeira declaração, logo no início do depoimento, ele não só admitiu que, hoje, agiria de maneira diferente, como deu a entender que foi traído por subordinados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, embora tenha dito: "Eu quero acreditar" que não foi sabotado.

O general foi para o seu depoimento cercado de temores dos governistas de um mau desempenho no enfrentamento da oposição ao governo. Mas sua confissão de que, revendo os acontecimentos, hoje "faria diferente", deixou a impressão de incompetência na gestão dos acontecimentos.