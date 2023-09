A defesa de Jair Bolsonaro acredita que a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid só deverá envolver o ex-presidente no caso da falsificação de cartões de vacinas.

A expectativa é de que a Polícia Federal já tem provas de que de fato houve a adulteração de cartões de vacina em nome de Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura. Nesse caso, há registros cuja existência o ex-ajudante de ordens da Presidência não poderia negar.

A Polícia Federal detectou que os dados falsos foram inseridos no sistema do Ministério da Saúde em dezembro do ano passado. Logo em seguida, a conta de Bolsonaro no aplicativo ConecteSus emitiu o comprovante de vacinação. Depois, o registro falso da vacina foi apagado.