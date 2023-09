O presidente Lula (PT) participou de um encontro bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no final da tarde de hoje. Na opinião do colunista do UOL Tales Faria, o encontro valeu a pena.

Durante o programa Análise da Notícia, ele explicou que havia uma expectativa de que o encontro "desse errado" devido a declarações dos dois presidentes que os colocavam em lados opostos em relação à resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia.