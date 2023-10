Os petistas pressionam o Palácio do Planalto a definir uma estratégia para evitar que isto ocorra. A hipótese com que o comando do PT mais trabalha é um acordo entre a Câmara e o Senado. É esse acordo que Elmar não aceita.

Os atuais presidentes da Câmara e do Senado foram eleitos para o biênio 2023-2024. Os candidatos à sucessão costumam lançar a campanha no último ano de mandato. Mas agora as candidaturas já estão a pleno vapor.

No Senado, Renan Calheiros (AL) já propôs ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, apoio ao candidato do partido para presidir a Câmara. Em troca, o PSD deveria apoiar um nome emedebista no Senado. Estão cotados o próprio Renan e o líder do partido, senador Eduardo Braga (AM).

Na Câmara, Elmar Nascimento é o nome da preferência de Lira. Mas o presidente da Casa pediu ao deputado que retarde a campanha ao máximo. O problema é que Antonio Brito e Marcos Pereira já estão em campanha faz muito tempo.

Durante um jantar em homenagem a Renan Calheiros na casa da ex-senadora Katia Abreu (PP-TO), agora em outubro, Marcos Pereira chegou a manifestar concordância com um nome do MDB no comando do Senado em troca do apoio dos emedebistas à sua candidatura na Câmara.

Mas a aliança entre os dois partidos não é suficiente para garantir a vitória — nem na Câmara nem no Senado.