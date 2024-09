Se Bolsonaro voltar aos braços de Marçal, a cadeirada salvou o ex-coach

Os olhares dos marqueteiros agora devem se voltar para o ex-presidente como um termômetro do resultado da facada - digo, da cadeirada! - sobre a campanha de Pablo Marçal.

O ex-coach buscou a todo tempo no debate de ontem ser agredido por Datena. Identificou fragilidade emocional do candidato do PSDB depois que as pesquisas o colocaram em quinto lugar na preferência do eleitorado.

Durante o programa, Marçal acusou o adversário de assédio sexual, o apelidou de "Dapena", lembrou que o candidato do PSDB teria dito que queria lhe dar um tapa e desafiou: "Você não é homem nem para isso".

Agora resta saber se o papel de vítima vai ajudar Marçal em sua campanha. E o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será um bom termômetro.

Bolsonaro adiou ao máximo sua manifestação de apoio a Nunes, com medo de ver seus aliados bolsonaristas passarem a adotar e liderança de Pablo Marçal.

Como o ex-presidente não prima pela lealdade aos aliados, se ele a titubear novamente no apoio a Ricardo Nunes, é porque o papel de vítima pode surtir efeito sobre a campanha de Marçal.