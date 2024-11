Militares lavam as mãos ao destino de Braga Netto

Tinha sido marcada antes a reunião, era uma conversa marcada antes. O Lula saiu mais cedo do Palácio do Planalto para essa reunião, saiu às 17h30, antes da bomba. Mas o que era essa reunião? Nessa reunião estavam Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Zanin e o chefe da Polícia Federal.

Segundo o que eu soube, eles conversaram sobre vários assuntos e foram pegos de surpresa pela bomba e acabaram falando disso também. Mas a importância da reunião era falar: 'Olha, vem aí um problema sério envolvendo militares que queriam matar o senhor [Lula], matar o Alckmin, matar o Alexandre Moraes e que a gente vai ter que tomar uma atitude contra eles, tem que ter que aí ver como vai ser aí com os milicos'.

Agora o pessoal da Polícia Federal está dizendo que informou o Lula hoje, que o Lula ficou tiririca da vida, ele ficou muito irritado e quis saber quem ficou encarregado de ir assuntar no meio militar. E aí é que está a grande coisa. O Braga Netto é odiado no atual comando militar. Ele chamou todo mundo de bundão. 'São uns bundões que não têm culhão, esses que estão aí hoje no comando'.' E eles não tiveram, não tinham culhão de dar o golpe para ele comandar, para ele assumir o comando.

Segundo Tales, o QG de campanha do Bolsonaro e do general Braga Netto era pago pelo PL.

A outra questão é também meio de política, porque o QG da campanha do Bolsonaro e do Braga Netto era pago pelo PL. E acabada a campanha, boa parte das reuniões golpistas foram feitas dentro dessa casa alugada pelo PL aqui no Largo Sul de Brasília. Então, qual é o envolvimento do PL? Além disso, naquela reunião lá, o Mauro Cid disse: "Olha, precisa de R$ 100 mil." Aí o Braga Netto disse para ele: "Pede ao Valdemar".