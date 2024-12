Alckmin brinda com Coca, mas sai derrotado da reforma tributária

"Claro que estão expandindo fábrica", disse Paula Johns, diretora da ACT. "Lá é uma mina de ouro em créditos tributários."

O coordenador de advocacy da ACT, Marcello Baird, acompanhou a tramitação da reforma tributária desde o ano passado e disse que "poucas vezes viu um lobby tão intenso e bem articulado como esse da indústria de refrigerantes, associado à indústria de alimentos".

Segundo Baird, era esperado que no Senado a tarefa seria árdua "porque é a Casa dos estados, e o Amazonas tem um peso muito grande".

"De fato eles conseguiram, inclusive com participação do relator, que fez manobra de deixar no texto os refrigerantes [com imposto do pecado] e articular por trás para tirar. Então essa volta na Câmara foi uma vitória, uma conquista grande para os grupos que defendem alimentação saudável."

Organizações da sociedade civil entendem que a tributação de bebidas açucaradas, em especial refrigerante, pelo imposto do pecado teria um efeito pedagógico de "desnaturalizar" o consumo de produtos ultraprocessados.

Bebidas açucaradas causam sobrepeso, obesidade, cáries e doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes —cerca de 1,4 milhões de novos casos por ano. Contêm ainda aditivos associados ao aumento do risco de câncer.